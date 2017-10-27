Заммэра Вышгорода уличили в сбыте наркотиков

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заместителя мэра города Вышгород в Киевской области в незаконном хранении и распространении наркотиков, чиновник также подозревается в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник совместно со служащими городского совета причастен к незаконному завладению бюджетными средствами, выделенными на выполнение ремонтных работ в жилых домах районного центра.

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Правоохранители задокументировали, что в акты приема выполненных работ в 2016-2017 годах чиновники вносили завышенные данные об объемах и стоимости проведенных ремонтов. Часть выделенных из бюджета средств перечислялась на счета фиктивных предприятий и присваивалась злоумышленниками.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией провели санкционированные обыски по месту жительства и в офисах фигурантов дела. Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, подтверждающие факт незаконного завладения государственными средствами. Сейчас эксперты устанавливают размер ущерба, причиненного городскому бюджету.

В частной столичной и арендованной в Вышгороде заместителем городского головы квартирах оперативники спецслужбы изъяли кокаин, амфетамин и марихуану, ранее были задокументированы попытки реализации должностным лицом наркотиков.

Чиновнику объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 307 и ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, мэр Вышгорода Алексей Момот был задержан 14 апреля 2016, по версии следствия, он вместе с сообщниками требовал от представителя строительной фирмы неправомерную выгоду в сумме 300 тысяч долларов и помещения площадью 4 тыс. кв метров в новостройке.

В начальном сообщении СБУ речь шла о вымогательстве взятки в сумме 1 млн евро.

17 апреля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.

19 апреля Момот вышел из тюрьмы после внесения залога в размере 5 миллионов гривен.

В арпеле 2017 года прокуратура Киевской области направила уголовное производство по подозрению во взяточничестве Вышгородского городского головы Алексея Момота в суд для рассмотрения по существу.