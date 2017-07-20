Обвиненного в вымогательстве взятки мэра Вышгорода будут судить в Шевченковском райсуде

По апелляционной жалобе прокуратуры Киевской области Вышгородского городского голову будут судить в Шевченковском районном суде столицы.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В ведомстве напомнили, что следственным управлением прокуратуры Киевской области был направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении Вышгородского городского головы и двух его сообщников, которые по предварительному сговору требовали неправомерную выгоду от представителя строительной компании в сумме 300 тыс. евро и 4 тыс. кв. м нежилых помещений в новостройке.

«Однако, суд на надуманных основаниях вернул прокурору обвинительный акт. Не соглашаясь с таким решением суда, прокуратура Киевской области обжаловала его в суд апелляционной инстанции», - отметили в прокуратуре.

Апелляционная жалоба удовлетворена в полном объеме и направлено обвинительное заключение в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

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Мэр Вышгорода обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, его сообщники - по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368, ч.5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Как сообщал УНИАН, досудебным расследованием установлено, что Вышгородский городской голова Алексей Момот совместно с Грищенко и Маджановым, по предварительному сговору между собой, требовали неправомерную выгоду в сумме 300 тыс. евро и получили 200 тыс. евро от представителя строительной компании Семенчука за непрепятствование продлению аренды земельного участка и строительству многоквартирных жилых домов.

14 апреля 2016 СБУ заявила о задержании мэра Вышгорода.

17 апреля 2016 Печерский райсуд Киева избрал Момоту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в 5 млн грн. 18 апреля за Момота был внесен залог, и он вышел из СИЗО.

Позже Печерский райсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры Киевской области об отстранении Момота от должности мэра Вышгорода, но Апелляционный суд Киева отменил меру пресечения и восстановил его в должности мэра Вышгорода.

Момот отвергает обвинения во взяточничестве.