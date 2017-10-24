Журналисты выяснили, готовы ли на Закарпатье и Буковине к украинизации (видео)

Местами здесь не понимают украинский, здесь реют румынские и венгерские флаги. Журналисты программы "Секретные материалы" на 1+1 проверили, готовы в этих регионах к тотальной украинизации.

Читайте такжеЛуценко назвал две причины тяжелой криминогенной ситуации на Закарпатье: бандитские войны и бедность

Как сообщал УНИАН, недавно Венгрия после скандала вокруг украинского закона об образовании заявила о намерении провести акцию "Самоопределение для Закарпатья". В МИД Украины выступили против.