В МИД прокомментировали акцию "Самоопределение для Закарпатья": Будапешт откровенно заигрывается

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что «Будапешт откровенно заигрывается» с проведением акции «Самоопределение для Закарпатья».

Об этом сообщил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев в Facebook.

«Кажется, что Будапешт, несмотря на наш для многих обозревателей слишком конструктивный дипломатический подход - откровенно заигрывается», - подчеркнул украинский дипломат.

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Также он прокомментировал антиукраинские и сепаратистские призывы, звучавшие в указанной акции.

«Решительно будем протестовать и ожидаем, что власти Венгрии безотлагательно отмежуются от этих позорных призывов», - отметил Макеев.

Как сообщал УНИАН, в Будапеште под посольством Украины организовали акцию "Самоопределение для Закарпатья", протест против которой выразило МИД Украины.