В МИД прокомментировали акцию "Самоопределение для Закарпатья": Будапешт откровенно заигрывается
В МИД ожидают, что власти Венгрии безотлагательно отмежуется от антиукраинских и сепаратистских призывов.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что «Будапешт откровенно заигрывается» с проведением акции «Самоопределение для Закарпатья».
Об этом сообщил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев в Facebook.
«Кажется, что Будапешт, несмотря на наш для многих обозревателей слишком конструктивный дипломатический подход - откровенно заигрывается», - подчеркнул украинский дипломат.
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Также он прокомментировал антиукраинские и сепаратистские призывы, звучавшие в указанной акции.
«Решительно будем протестовать и ожидаем, что власти Венгрии безотлагательно отмежуются от этих позорных призывов», - отметил Макеев.
Как сообщал УНИАН, в Будапеште под посольством Украины организовали акцию "Самоопределение для Закарпатья", протест против которой выразило МИД Украины.