"Человек на Луне": в сети показали трейлер документального фильма с Джимом Керри (видео)

Netflix представил трейлер документального фильма «Джим и Энди: Великий предел». Фильм рассказывает о съемках «Человека на Луне» Милоша Формана, где Джим Керри сыграл роль известного американского комика Энди Кауфмана.

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Новый фильм состоит из современного интервью Керри и архивных кадров 1990-х годов, сделанных в ходе съемок«Человека на Луне» и ранее не публиковавшихся. Для роли Кауфмана Керри не выходил из образа своего героя не только на съемочной площадке, но и за ее пределами, что повлекло за собой множество курьезных ситуаций.