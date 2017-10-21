Украина призвала ООН удвоить усилия по борьбе с российской пропагандой

Делегация Украины на заседании четвертого комитета Генеральной ассамблеи Организации Объеденных Наций призвала международное сообщество удвоить усилия по борьбе с российской пропагандой и оперативно реагировать на все нападения на свободные СМИ на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

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Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН.

"Мы считаем, что проблемы, связанные с нарушениями свободы СМИ на оккупированных Россией территориях Украины, должны быть в центре внимания международного сообщества, и необходимо оперативно реагировать на все нападения на свободные СМИ.

Мы по-прежнему глубоко обеспокоены массовой пропагандой и разжиганием ненависти к Украине и украинцам, проводимой российскими СМИ и общественными деятелями, которые сыграли значительную роль в запуске и подпитывании агрессии России против Украины и конфликта на Донбассе.

Правительство продолжает настаивать на том, что международное сообщество должно удвоить свои усилия по использованию передовой практики и инструментов для борьбы с этой глобальной угрозой", - заявили представители украинской делегации.

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Они добавили, что информационная безопасность является ключевым элементом в каждой системе национальной безопасности, и Организация Объединенных Наций должна стать маяком для нее, выявляя и привлекая к ответственности тех, кто участвует в пропагандистских войнах.

В своем выступлении украинские представители также подчеркнули критическое значение свободных СМИ для развития демократического, плюралистического и процветающего общества.

"Украина полностью выполняет соответствующие обязательства и предпринимает последовательные шаги по улучшению среды для свободных СМИ. Мы с гордостью отмечаем, что в Индексе свободы печати в 2017 году, опубликованном в апреле этого года, Украина в течение года снова демонстрировала прогресс, на этот раз на 5 отметок, по сравнению с результатами 2016 года", - сообщили представители делегации.