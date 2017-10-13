На Житомирщине строители восстановили 35 домов одиноких пожилых людей, пострадавших от града

На Житомирщине в Бердичевском районе и в городе Бердичеве на сегодняшний день возобновили 35 домов одиноких пожилых людей, пострадавших от аномального града 22 сентября. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в Бердичевском районе и городе Бердичеве бригады рабочих восстановили уже почти все дома одиноким пожилым людям - подопечным территориальных центров.

Остался еще 1 дом, который из-за дождей еще не перекрыли, однако эти работы планируют завершить сегодня до конца дня.

«Рабочие уже почти закончили перекрытие крыш в домах одиноких пожилых людей – по состоянию на 13 октября возобновили 35 домов. Еще остался 1 дом в Скрагливке, где из-за дождя и ветера не удалось перекрыть крышу. Однако, уже сегодня погодные условия позволяют это сделать и до конца дня планируем завершить эту работу. И все дома подопечных территориальных центров будут восстановлены», – сообщил сегодня директор департамента труда и социальной защиты населения облгосадминистрации Юрий Прокопец.

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В общем, рабочие заменили кровлю на 10 домах в Гришковцах, 9 – в Скрагловке, 2 – в Райка и 14 – в Бердичеве. На замену шифера одиноким пожилым людям пошли 1 тыс. 26 писем из областного резерва и еще 23 письма - с помощи от районов.

Напомним, 5 октября председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич подписал распоряжение о выделении 4 млн грн резервных средств для населения Бердичевского района. 9 октября этот район и город Бердичев получили средства из резервного фонда области на помощь жителям поврежденных градом домов.

Как сообщал УНИАН, Бердичевский район, Бердичев на Житомирщине восстанавливают после аномально крупного града, выпавшего в ночь на 22 сентября.