Опасные евростолицы

По версии журнала The Economist, Киев входит в десятку наименее комфортных для жизни городов: согласно результатам ежегодного исследования, которое проводят эксперты аналитического подразделения данного издания, украинская столица занимает 131-е место из 140. Хуже всего в The Economist оценили стабильность в украинской столице (сюда входит уровень криминалитета (жестокие и мелкие преступления), угроза терроризма, а также военного и гражданского конфликта) – 35 баллов из 100 возможных. Как отмечали эксперты издания, некое возрождение, которое демонстрируют показатели Украины, все-таки находится под угрозой из-за беспорядков, экономической нестабильности и продолжающейся войны на Донбассе.

Читайте такжеThe Economist понизил рейтинг Киева по совету русских - эксперт

Действительно ли эти критерии настолько ухудшают потенциальную комфортность Киева – вопрос спорный. Хотя бы потому, что, несмотря на отсутствие непосредственных военных действий на территории ЕС, большинство европейских столиц также далеко до статуса «идеального города для жизни». И виной тому та самая угроза терроризма, которую иностранные аналитики разглядели в Киеве, но не видят у себя под носом.

Отметим, что ежегодно Европол публикует официальный отчет о всех террористических атаках в странах Европейского Союза под названием «Терроризм в ЕС: ситуация и тенденции» (EU Terrorism Situation & Trend Report (Te-Sat)). В отчете собирается информация от государств-членов ЕС, партнеров организации Eurojust, а также факты, полученные из открытых источников.

Читайте такжеНа вокзале в Марселе террорист зарезал двух женщин и был застрелен (фото)

«Это ситуативный отчет, в котором описываются и анализируются внешние проявления терроризма, то есть террористических нападений и действий. Он не стремится анализировать глубинные причины терроризма, и он не пытается оценить влияние или эффективность борьбы с терроризмом», – сообщается на сайте Европола.

Опираясь на информацию таких ежегодных ситуативных отчетов Европола, УНИАН собрал данные о самых громких терактах в европейских столицах, начиная с 2014 года – начала российской агрессии на территории Украины – с тех самых пор, когда Киев устремился в самый низ рейтингов, измеряющих «комфортность и безопасность города для жизни» в его пределах.

2014 год: 4 смертельных исхода

В отчете за 2014 год сообщается, что в течение всего года в ЕС, в общей сложности, зафиксирован 201 теракт (больше половины из них произошли в Великобритании, хотя к летальному исходу ни один из них не привел). Здесь стоит отметить, что, высчитывая данный показатель, Европол традиционно суммирует не только совершенные атаки, но, в том числе, сорванные и неудавшиеся.

Смертельные случаи, произошедшие вследствие террористических нападений, в 2014 году были зафиксированы в Бельгии. В частности, в марте 2014 года француз алжирского происхождения Мехди Неммуш обстрелял Еврейский музей в Брюсселе. Погибло четыре человека - два туриста из Израиля и два музейных работника, еще трое людей были ранены. Нападавшего поймали спустя несколько дней во Франции, как оказалось, он воевал в Сирии на стороне ИГИЛ.

Согласно информации Европола, всего в 2014 году в странах-членах Европейского союза за преступления, связанные с терроризмом, арестовали около 800 человек. Кстати, данный показатель был значительно выше, чем в 2013 году (тогда арестовали чуть более 500 человек). Больше всего арестов произошло во Франции (238), за ней следует Испания (145) и Великобритания (132).

Отдельно стоит отметить, что более половины всех арестов в ЕС, связаны с религиозным терроризмом – джихадом. «Наибольшая часть арестов была связана с религиозно вдохновленным терроризмом, как и в 2013 году. Это продолжает тенденцию, которая наблюдается с 2011 года», – говорится в документе.

Что касается судебных разбирательств, то ситуация в 2014 году была следующая: 15 государств-членов ЕС сообщили о завершении всего 180 судебных разбирательств по обвинениям, связанным с терроризмом. А общее число приговоров, вынесенных за связанные с терроризмом правонарушения, касались примерно 400 человек.

2015 год: 151 погибший

В следующем, 2015 году, количество терактов в странах ЕС незначительно увеличилось. В общей сложности, было зафиксировано 211 совершенных, неудачных или сорванных атак. А вот количество смертельных исходов, по сравнению с 2014-м, заметно возросло. Всего в ЕС от рук террористов погиб 151 человек – 148 во Франции, 2 в Дании, 1 – в Греции.

Читайте такжеМарш единства во Франции собрал 3,7 млн человек

Кстати, ранее отчеты Европола стабильно фиксировали снижение количества террористических преступлений во Франции, однако в 2015 году страна заняла по этому показателю устрашающее второе место – 72 теракта в течение года. Больше только у Великобритании (103).

О громких терактах во Франции тогда писали и говорили все… Сначала, в январе 2015 года, 12 человек погибли вследствие стрельбы в парижском офисе сатирического издания Charlie Hebdo, еще 10 человек были ранены. А буквально через несколько дней происходит очередной теракт: 4 человека стали заложниками и были убиты злоумышленником, претендующим на принадлежность к «Исламскому государству», в еврейском супермаркете в Париже.

Читайте такжеЖурналисты Charlie Hebdo опубликовали карикатуры на Путина (фото)

В ноябре 2015 года в парижском театре «Bataclan» произошел еще один жуткий теракт. Преступники снова захватили заложников, 130 человек были убиты, более 300 получили ранения. Свое участие в атаках также подтвердило «Исламское государство». Французские власти даже объявили о введении чрезвычайного положения и временном закрытии границ…

В течение 2015 года за преступления, связанные с терроризмом, в ЕС было арестовано 1077 человек. Из них, около 700 арестов были связаны именно с терроризмом джихадистов. 12 государств-членов ЕС сообщили о завершении чуть больше 200 судебных разбирательств о терроризме, с общим числом приговоров в 527 (большинство из них также связаны с джихадистским терроризмом).

2016 год: 142 зафиксированные смерти

В прошлом году 8 стан-членов ЕС сообщили о 142 совершенных, неудавшихся и предотвращенных террористических нападениях. Как сообщается в отчете Европола: «Среди них были нападения, которые готовили джихадисты, а также националисты, ультралевые и другие группы...».

Читайте такжеВ Бельгии задержаны четверо подозреваемых в подготовке терактов

Более половины терактов (76) произошли в Великобритании. Франция заявила о 23 нападениях, Италия озвучила число 17, Испания – десять, Греция – 6, Германия – 5, Бельгия – 4 и Нидерланды – 1 атаку.

В целом, в результате террористических нападений в ЕС в 2016 году, погибло 142 человека, и где-то около 400 получили ранения.

В частности, два чудовищных теракта произошли 22 марта 2016 года в Брюсселе. Обе атаки были скоординированы и тщательно подготовлены. В первом нападении 2 террориста-смертника взорвали детонированные самодельные взрывные устройства в брюссельском аэропорту. В результате атаки погибло 14 человек, и около 100 получили ранения. В аэропорту запретили посадку всех рейсов, самолеты были перенаправлены на запасные аэродромы, здание аэропорта также частично пострадало.

В тот же день, буквально через полчаса, еще два взрыва в поездах брюссельского метро унесли жизни 28 человек. Ответственность за теракты в городе взяло на себя «Исламское государство».

Пытаясь собрать информацию о терактах исключительно в столицах стран-членов ЕС, все же не получается проигнорировать трагедию в Ницце… Так, вечером 14 июля 2016 года, на праздновании Дня Бастилии, грузовик на два километра въехал в толпу людей. В итоге, террорист убил 85 человек, в том числе, 10 детей, и ранил больше 200 человек.

В этом же году, по аналогичному страшному «сценарию», произошел и теракт в Берлине. 19 декабря грузовик въехал в толпу людей, которые пришли на рождественскую ярмарку. Погибло 12 человек, полсотни были травмированы. Водитель грузовика пытался скрыться, но был задержан. Второй человек, который находился в кабине во время наезда, погиб.

В целом, Европол сообщает, что количество арестантов, задержанных за террористические преступления в 2016 году, немного ниже, чем в 2015 году – 1002 человека. При этом, большинство арестов по-прежнему связаны с терроризмом джихадистов – 718 арестов.

Читайте также"Карта террора": за 2 года в Европе в 18 терактах погибли 443 человека - Daily Mail

Кстати, единственным государством-членом ЕС, в котором общее число арестов продолжает сохранять тенденцию увеличения, остается Франция: 238 в 2014 году, 424 в 2015 году, и 456 в 2016 году.

В отчете Европола сообщается, что в прошлом году 17 стран-членов ЕС завершили около 300 судебных разбирательств, связанных с терроризмом. Общее количество приговоров, вынесенных за террористические преступления, касались почти 600 человек и, естественно, подавляющее большинство приговоров связаны с терроризмом джихадистов.

2017 год: угрозы не становятся меньше

Хотя отчет Европола, посвященный текущему году, появится только в будущем, 2018 году, это нисколько не мешает вспомнить самые громкие теракты в европейских столицах, которые уже произошли.

Так, в феврале этого года в Париже неизвестный с двумя мачете в руках, одетый в черную футболку с черепом, выкрикивая «Аллах Акбар», набросился на военный патруль, охраняющий порядок недалеко от Лувра в рамках спецоперации Sentinelle. Военнослужащие открыли огонь по нападавшему – он получил тяжелые ранения в живот и был госпитализирован. Легкие ранения также получил один из военнослужащих. Власти Франции заявили, что нападение носит «террористический характер».

В апреле текущего года теракт произошел в столице Швеции. Грузовик на большой скорости врезался в людей, которые гуляли по Дроттнинггатан — главной пешеходной улице Стокгольма. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. Погибло, по меньшей мере, 5 человек, 15 получили ранения.

Для Лондона текущий год стал по-особенному траурным... 22 мая нашумевший теракт на Манчестер-Арене унес жизни более 20 человек, а уже 3 июня город столкнулся с целой серией террористических атак. Так, вечером, на пешеходной части Лондонского моста, грузовик наехал на людей. Также произошло вооруженное нападение на ресторан вблизи рынка Боро-Маркет. Всего 3 июня 2017 года, вследствие преступных атак, погибло 8 человек, а десятки невинных людей были ранены и госпитализированы.

Последние годы от террористической агрессии особенно страдает туристический центр Испании. Так, в августе этого года пусть и не в столице, а на северо-востоке Испании произошла целая серия терактов. Сначала в туристическом центре страны, Барселоне, водитель фургона наехал на прохожих. А впоследствии похожий теракт террористы планировали в городке Камбрильс, но полиция их застрелила. В результате этих двух терактов в Испании погибло шестнадцать человек, более сотни – пострадали.

Кстати, тринадцать лет назад в испанской столице, Мадриде, произошел теракт, который тогда назвали самым страшным в Европе… 11 марта 2004 года исламисты «Аль-Каиды» подорвали взрывные устройства в нескольких поездах. Во время взрывов погиб 191 человек — граждане 17 государств. 192 жертвой стал боец спецназа, погибший при штурме квартиры, где скрывались террористы.

Буквально пару недель назад в лондонском метро также прогремел взрыв. Как утверждали очевидцы в беседе со СМИ, взорвался контейнер, который стоял рядом с дверью вагона. Пострадало несколько десятков человек, погибших, к счастью, нет.

Киевские теракты

В целом, если верить статистике Национальной полиции, в прошлом году (The Economist в последнем отчете анализировал именно 2016-й год) уровень преступности в Киеве увеличился на 16%. Но произошло это не за счет каких-то массовых беспорядков, терактов и других тяжких преступлений, а за счет увеличения регистрации преступлений против собственности, уличных грабежей и хулиганства (чем, в принципе, может «похвастаться» любой мегаполис мира). В частности, в Нацполиции сообщили, что было зафиксировано увеличение краж транспортных средств на 24%, а грабежей на 45%.

Что касается терактов (совершенных, неудачных или сорванных, как квалифицируют их в Европе), то, начиная с 2014 года - начала российской агрессии на территории Украины и времени, когда Киев устремился в самый низ рейтингов, измеряющих «комфортность и безопасность города для жизни» в его пределах, их можно пересчитать на пальцах.

Так, в декабре 2014 года жительница Луганска Анастасия Коваленко получила от заказчика женскую сумку, начиненную взрывчаткой и оставила ее в центре Киева. Но теракт был сорван – Анастасию задержали сотрудники СБУ. В ходе судебных разбирательств она призналась в подготовке к осуществлению теракта. А летом 2017 года Печерский суд вынес в отношении нее приговор – пять лет лишения свободы.

Читайте такжеВ Киеве возле двух отделений "Сбербанка России" произошли взрывы - СМИ (фото)

В апреле 2015 года СБУ посчитала терактом взрыв возле одного из столичных отделений «Сбербанка России», в результате которого никто не пострадал. Причем, силовики заявили, что преступление было совершено по заданию из РФ «с целью дестабилизации общественной ситуации в Киеве».

А вот что можно действительно считать терактом, да еще и с жертвами, - это события под Верховной Радой 31 августа 2015 года. Напомним, тогда под стенами парламента была взорвана боевая граната, а в результате взрыва погибли 4 бойца Национальной гвардии, еще около 150 человек получили ранения. На сегодня Подольский районный суд все еще не начал рассмотрение по сути соответствующего уголовного производства, по которому проходят 15 фигурантов.

К терактам можно отнести и умышленное убийство известного журналиста Павла Шеремета, автомобиль которого был взорван в центре Киева в июле 2016 года (всего правоохранители рассматривали шесть версий инцидента). С 24 июля 2017 года Нацполиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета, не называя причин.

Взрыв автомобиля в Соломенском районе Киева, в результате которого погиб полковник спецназа ГУР Максим Шаповал, в июне 2017 года следственный отдел ГУ Нацполиции в столице сразу назвал терактом. Точно также, как и произошедший в этом же месяце, но парой недель ранее взрыв недалеко от посольства США в Украине. К счастью, от него никто не пострадал.

И один из последних запоминающихся инцидентов – взрыв у Кабмина в Киеве на День Независимости. Теракт – не теракт, но, в результате взрыва взрывпакета, пострадали два человека.

Как бы там ни было, даже такая статистика свидетельствует, что в столице Украины все не так печально, как это попытались представить аналитики The Economist. Особенно, в сравнении со столицами стран-членов ЕС.

Ирина Шевченко