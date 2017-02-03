Стрельба в Лувре: военный открыл огонь по мужчине с мачете, посетителей эвакуировали (фоторепортаж)
Французский военнослужащий, стоящий на охране Лувра, открыл огонь по мужчине с ножом. Сообщается, что мужчина попытался напасть на военнослужащего.
Об этом сообщает ВВС.
Отмечается, что нападающий кричал: «Аллаху Акбар». СМИ сообщают, что человек был вооружен мачете.
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Очевидцы рассказали, что этот человек пытался пройти в магазин при парижском музее с чемоданом. В то же время уточняется, что чемоданов могло быть два. Однако по сообщениям, взрывчатки в чемодане не было.
Из Лувра эвакуированы посетители. Министерство внутренних дел Франции характеризует инцидент как серьезный.
Ne parvenant pas à maîtriser l'assaillant, le militaire a tiré 5 balles, le blessant au ventre. L' assaillant est conscient. pic.twitter.com/9Vzcpm0763— Stéphane Kovacs (@KovacsSt) February 3, 2017
В то же время Le Figaro сообщает, что есть четверо солдат, которые подверглись нападению, двое получили легкие ранения. Также сообщается о еще одном задержанном.
Французские правоохранители усилили охрану Лувра.