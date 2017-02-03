Стрельба в Лувре: военный открыл огонь по мужчине с мачете, посетителей эвакуировали (фоторепортаж)

12:40, 03 февраля 2017
Мир
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Французский военнослужащий, стоящий на охране Лувра, открыл огонь по мужчине с ножом. Сообщается, что мужчина попытался напасть на военнослужащего.

lefigaro.fr

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что нападающий кричал: «Аллаху Акбар». СМИ сообщают, что человек был вооружен мачете.

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Очевидцы рассказали, что этот человек пытался пройти в магазин при парижском музее с чемоданом. В то же время уточняется, что чемоданов могло быть два. Однако по сообщениям, взрывчатки в чемодане не было.

Из Лувра эвакуированы посетители. Министерство внутренних дел Франции характеризует инцидент как серьезный

Преступник был тяжело ранен в область живота.

В то же время Le Figaro сообщает, что есть четверо солдат, которые подверглись нападению, двое получили легкие ранения. Также сообщается о еще одном задержанном.

Французские правоохранители усилили охрану Лувра.

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Теги: #нападение#Франция#Лувр