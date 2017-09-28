Крымчане пришли к посольству РФ в Киеве с требованием освободить Умерова (видео)

Несколько десятков крымских татар стали в круг, держа в руках надписи с требованиями освободить Ильми Умерова и прекратить геноцид крымскотатарского народа на территории оккупированного полуострова.

Читайте такжеПорошенко отреагировал на приговор Умерову: худшие методы советской репрессивной машины

Они также зачитали последние слова Умерова перед вынесением приговора. К тому же, все присутствующие скандировали, что Крым – это Украина.

Свою позднюю акцию крымчане спланировали намеренно, чтобы подчеркнуть, что российское ФСБ, каждый раз приходит с обысками в дома крымских татар в очень неудобное время: или очень рано утром, или же поздно ночью.

Под посольчтвом также на асфальт разлили красную краску, которая напоминает пятно крови, чтобы продемонстрировать, что именно приносит в Украину Российская Федерация.