Крымчане пришли к посольству РФ в Киеве с требованием освободить Умерова (видео)

05:53, 28 сентября 2017
Общество
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Они также зачитали последние слова Умерова перед вынесением приговора. К тому же, все присутствующие скандировали, что Крым – это Украина.

Несколько десятков крымских татар стали в круг, держа в руках надписи с требованиями освободить Ильми Умерова и прекратить геноцид крымскотатарского народа на территории оккупированного полуострова.

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Они также зачитали последние слова Умерова перед вынесением приговора. К тому же, все присутствующие скандировали, что Крым – это Украина.

Свою позднюю акцию крымчане спланировали намеренно, чтобы подчеркнуть, что российское ФСБ, каждый раз приходит с обысками в дома крымских татар в очень неудобное время: или очень рано утром, или же поздно ночью.

Под посольчтвом также на асфальт разлили красную краску, которая напоминает пятно крови, чтобы продемонстрировать, что именно приносит в Украину Российская Федерация. 

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Теги: #дело Умерова#приговор Умерову#протесты посольство РФ