В оккупированном Севастополе российские силовики провели рейды по квартирам семей украинских военных

В оккупированном Севастополе сотрудники российской полиции и люди в штатском приходили во все квартиры в доме №17 по переулку Новикова в Балаклаве, в котором проживают семьи военнослужащих ВМС Украины и военные пенсионеры. Это произошло вечером 18 сентября, пишет «Крым. Реалии» со ссылкой на слова жен украинских военных, которые не перешли в российскую армию.

Сообщается, что сотрудники российской полиции и еще двое лиц в гражданском обошли все квартиры дома и провели беседы с жителями. Силовики расспрашивали людей, знают ли они, что проживают в служебном жилье и интересовались, сколько люди живут в квартире и где сейчас находится глава семейства.

Читайте такжеКрымские вояжи: СМИ узнали о гонорарах российских артистов за концерты по заказу оккупантов

Силовики проверяли документы жильцов, но не сообщили о причинах проверки.

Издание пишет, что ранее уже была попытка выселить одну из семей из служебной квартиры, но права на жилье удалось отстоять в суде.