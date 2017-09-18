Крымские оккупанты требуют 3 года заключения для журналиста Семены

Обвинение просит в суде Симферополя три года заключения условно для крымского журналиста Николая Семены. Об этом пишут "Крым.Реаліі".

Сообщается, что такое требование озвучила на заседании подконтрольного Кремлю Железнодорожного суда Симферополя в понедельник, 18 сентября, прокурор Светлана Будинская.

Она также потребовала запретить Семени заниматься любой общественной деятельностью в течение трех лет.

Ходатайство прокуратуры предусматривает отсрочку исполнения наказания на три года.

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Как известно, автор "Радио Свобода" и "Крым.Реалии" Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

19 апреля 2016 года подконтрольный России прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста по статье российского законодательства о "сепаратизме".