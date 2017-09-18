Председатель Житомирской ОГА Гундич еженедельно будет проверять, как ведется ремонт и реконструкция объектов за средства ГФРР

Председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич еженедельно будет проверять, как ведется ремонт и реконструкция объектов за средства ГФРР. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, председатель облгосадминистрации усилил контроль за тем, как осуществляется ремонт и восстановление объектов, которые финансируются за средства Государственного фонда регионального развития и местных бюджетов.«Каждый из объектов ГФРР председатель ОГА берет на личный контроль и каждую субботу устраивать проверку подрядчикам»,- говорится в сообщении.

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Напомним, что в этом году 34 проекта на Житомирщине реализуются при поддержке ГФРР и при содействии Минрегионстроя.

Как сообщал УНИАН, Гундич считает нужным ускорить темпы выполнения работ, которые ремонтируются за средства ГФРР и областного бюджета.