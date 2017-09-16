В 2017 году население Украины может уменьшиться на 200 тысяч (видео)

В 2017 году население Украины сократилось на 100 тысяч человек. К концу 2017 года эта цифра может удвоиться, а демографы констатируют возросшую смертность в Украине, тогда как рождаемость с 2012 года упала почти на 120 тысяч в год. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Многодетных семей, где есть пятеро деток, в Украине становится все меньше. Исследования доказали, что в настоящее время большинство супругов не готовы рожать много – максимум двух детей. Но сейчас даже до этого показателя украинцы не дотягивают – два ребенка имеет лишь каждая вторая семья, а маленьких украинцев за первые полгода 2017 появилось на 12 тысяч меньше, чем в прошлом году. Демографы говорят о совокупности причин, среди которых война, финансовое состояние и неуверенность в будущем.

Сейчас выплаты на рождение ребенка составляют 41 тысячу 280 гривень – эту сумму определили еще в 2014 году. Летом в Минсоцполитики не исключали, что ее могут осовременить, например, с учетом инфляции. Однако даже несмотря на спад рождаемости норму так и не пересмотрели.

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За дело взялись депутаты – на сайте президента зарегистрировали тематическую петицию. Говорят, в Раде есть законопроект 6063-д, который предусматривает увеличение выплат на ребенка и привязку к прожиточному минимуму. Есть в документе и возвращение бесплатного питания в школах и проезда в общественном транспорте, но на голосование законопроект не ставят.

Чтобы глава государства рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тысяч подписей. Демографы говорят, что увеличение выплат и вправду может помочь с рождаемостью, однако есть вещи, которые государство может сделать и без денег - детские сады, отпуска, гибкие графики и возможность частичной занятости, переквалификации и тому подобное.

Не лишней была бы помощь с квадратными метрами - чтобы семья смогла приобрести жилье, а если не купить, то взять в аренду от государства.

Ранее сообщалось, что мужское население Европы впервые за всю историю наблюдений превысило женское.