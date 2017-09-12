Минобразования отменило ВНО по русскому языку

В МОН исключили русский язык из перечня учебных предметов, по которым в следующем году будет проводится внешнее независимое оценивание. Об этом говорится в Приказе № 1103 Некоторые вопросы проведения в 2018 году внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования.

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В документе говорится, что в 2018 году в перечень предметов ВНО вошли 11 предметов: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык. В 2017 году предметов было 12 (включая на русском языке).

ВНО будет проводиться с 22 мая до 14 июля 2018 года.

Как сообщал УНИАН ранее, около 10% учеников в Украине учатся на других языках, а 90% школьников учатся на украинском языке. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Павел Хобзей. Он уточнил, что "большинство обучаются на русском языке". "На польском языке есть пять школ, венгерском около 176, румынском чуть больше, потому что они есть в Закарпатье и в Черновицкой области, но это тоже менее 200. Несколько школ молдавских, одна словацкая в Ужгороде, сейчас мы делаем школу на крымскотатарском языке", – перечислил Хобзей.

Ранее сообщалось, что тесты будут включать часть "Понимание речи на слух": прослушивание звуковых фрагментов и выполнение заданий к ним.

Каждый зарегистрированный участник имеет право сдать тесты не более, чем по четырем учебным предметам.