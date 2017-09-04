Амнистия коснется примерно 1700 участников АТО – Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что амнистия коснется около 1700 участников антитеррористической операции, которые совершили нетяжкие преступления. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал сегодня во время брифинга в Николаеве.

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«Приблизительно 1700 лиц, из числа участников АТО или военнослужащих смогут за три месяца (не дольше трех месяцев) закрыть свои проблемы с законом», - заявил Луценко.

«В большинстве своем – 1100 – это мелкие нарушения дисциплины во время несения службы, например, самовольное отлучение из расположения военной части, небрежное выполнение обязанностей», - добавил генпрокурор.

Также, по его словам, продолжается рассмотрение около 150 дел по военнослужащим, которые совершили тяжкие преступления. Их амнистия не коснется.

«Из них приблизительно 120 уже находятся на стадии суда», - сообщил Луценко.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об амнистии участников антитеррористической операции на востоке Украины, которые не совершили тяжких преступлений.