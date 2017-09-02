Порошенко подписал закон об амнистии участников АТО, которые не совершили тяжких преступлений
Герой Украины, майор Вооруженных Сил Игорь Герасименко сообщил, что очень многие участники АТО ожидают подписания этого закона.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об амнистии участников антитеррористической операции на востоке Украины, которые не совершили тяжких преступлений.
Об этом пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил в Facebook.
"По просьбе руководителей церквей и Героев Украины президент подписал закон «Об амнистии в 2016 году». Речь идет об амнистии для тех, кто прошел горнило войны, защищал Украину от российских захватчиков, но не совершил тяжких преступлений", - подчеркнул Цеголко.
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В связи с этим сказано, что предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет поблагодарил главу государства за создание новой украинской армии.
«Мы все благодарны Вам, что Вы создали украинскую армию. Мы знаем, какой была украинская армия в 2013 году, и какой она стала в 2017 году. Без армии, так же, как и без церкви - государства нет", - сказал Филарет.
Он также отметил, что «за преступления нужно наказывать, так же, как и Господь за грехи наказывает, но Господь сказал, что миловать нужно».
В свою очередь Герой Украины, майор Вооруженных Сил Игорь Герасименко сообщил, что очень многие участники АТО ожидают подписания этого закона.
«Наша армия к началу войны на Донбассе не имела того опыта, который мы имеем сейчас. Но, чтобы достичь этого опыта, нужно время. Также есть и ошибки. А когда ты работаешь в стрессовой ситуации, никто от ошибок не застрахован. Поэтому освобождение определенной категории лиц - воинов, которые совершили нетяжкие преступления, будет для нас поддержкой государства и даст нам уверенность. А также это станет воспитательной мерой для нас в том, что государство не забыло людей, помогает им и не оставило людей со своими проблемами один на один», - сказал Герасименко.