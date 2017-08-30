Лед треснул: "Грибы" неожиданно заявили об уходе со сцены

Украинская группа "Грибы" перестанет давать концерты после 2017 года. Об этом продюсер и фронтмен коллектива Юрий Бардаш рассказал 25 августа на концерте в Одессе, сообщает The Flow.

"Так случилось, что группа завершает свою концертную деятельность в этом году 31 декабря. И мы сейчас в Одессе даем последний концерт, поэтому давайте качнемся как в последний раз", - сказал Бардаш.

Читайте также"Не Лободой единой": в России ответили СБУ, опубликовав список звездных гастролеров из Украины

У группы "Грибы" намечен тур с начала октября до декабря 2017 года. За это время коллектив выступит в Лондоне, нескольких городах Германии, Алмате, Астане и Минске. Также запланированы три концерта в Киеве (1,2 и 3 декабря) и два - в Москве (8 и 9 декабря).

Основанная в 2016 году группа за время своей деятельности выпустила всего один альбом - "Дом на колесах часть 1". Вторая часть пластинки была анонсирована, но пока не вышла. Одними из самых известных синглов стали "Тает лед", "Копы" и "Интро".