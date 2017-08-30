На заседании координационного совета при Житомирской ОГА началась защита проектов общественных организаций

На заседании координационного совета при Житомирской ОГА начался защита проектов общественных организаций. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, на заседании координационного совета по вопросам содействия в развитии гражданского общества при облгосадминистрации начался публичная защита проектов.

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Члены совета сегодня определят победителей, которые получат грант от Житомирской ОГА на реализацию проектов. "Презентуют и защищают свои проекты 21 общественная организация. 2 проекты институты гражданского общества сняли с рассмотрения",- отмечают в ОГА.

Общая стоимость реализации предварительно отобранных 23 проектов составляет почти 1 млн 834 тыс. грн. Детально ознакомиться с проектом и его сметной стоимостью на момент публичной защиты можно на официальном сайте Житомирской облгосадминистрации.

Напомним, координационный совет по вопросам содействия развитию гражданского общества при ОГА во время второго заседания определил перечень из 23 организаций, которые будут публично защищать проекты для получения гранта из областного бюджета.