События недели: версия читателей УНИАН - омраченный праздник Независимости, загадочная встреча Суркова с Волкером и ужасы Одесского СИЗО

Уходящая неделя прошла для наших читателей в несколько расслабленном режиме, ведь, в связи с празднованием 26-й годовщины Независимости Украины, выходные для большинства украинцев наступили уже в четверг, 24 августа.

Началась же она со встречи «серого кардинала» Кремля Владислава Суркова и нового спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в Минске, где, помимо прочего, должны были обсуждать урегулирование ситуации на Донбассе. И хотя наши читатели уже заметно подустали от многочисленных безрезультативных переговоров на эту тему, все же, из-за значимости участников диалога, и на этот раз были начеку.

Впрочем, по завершению переговоров Суркова и Волкера 21 августа, стороны не спешили рассказывать об их итогах. И если один из самых влиятельных людей в команде Путина Сурков охарактеризовал встречу дежурными фразами в духе «нынешняя ситуации на Донбассе никого не устраивает, мы не намерены отступать от минских договоренностей, мы продолжим совместную работу», то Волкер вовсе не спешил ее комментировать.

И тут на арене появился украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак с довольно смелым комментарием по поводу прошедших переговоров: мол, решение о выводе российских войск с Донбасса уже принято, и единственное, что сейчас обсуждается, это то, каким образом войска РФ уйдут из Украины. Но это, скорее, догадки украинского замминистра, реализации которых нам всем тоже очень хотелось бы. К тому же, не особо верит в существование каких-либо договоренностей о выводе российских войск с Донбасса и коллега Грымчака по министерству, еще один замминистра Георгий Тука, который считает, что если это и произойдет, то процесс будет очень длительным и болезненным.

Примечательно, что после переговоров у Волкера в планах был визит в Украину на торжества по случаю Дня Независимости в компании главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Однако перед этим он успел заехать еще и в Вильнюс, где заявил, что российская агрессия на Донбассе – вызов не только для Украины, а риски для всей Европы. И нужно приложить все усилия, чтобы ее прекратить. Риторика не новая, такие заявления за три года мы уже слышали много раз, но ни к каким ощутимым результатам в пользу Украины они не приводили. Однако факт, что представитель США открыто признает наличие российских войск на Донбассе и настаивает на их выводе оттуда, все же вселяет некий оптимизм, что при президенте Дональде Трампе России, вопреки ее острому желанию, не особо удается «замять» украинско-российский конфликт.

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, по итогам встречи с американскими высокопоставленными чиновниками 24 августа ограничился заявлением о том, что считает эффективной деятельность с Волкера, в том числе, во время переговоров с Сурковым.

Что ж, нам остается только ждать, так как если на данный момент и ведутся какие-то конструктивные переговоры между США и РФ по ситуации на Донбассе, широкой общественности вряд ли о них будут открыто сообщать.

Одним из главных событий недели, за которым пристально следили наши читатели, стало празднование Дня Независимости. 24 августа в центре Киева прошел военный парад с участием представителей всех видов и родов войск Украины, курсантов военных вузов и, разумеется, героев АТО на Донбассе. При этом компанию на параде нашим военным составили коллеги из армий стран-союзников – такое произошло впервые в истории независимой Украины. На Крещатике можно было видеть колонны из военных Канады, Эстонии, Грузии, Великобритании, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии и США. Кроме того, в параде приняли участие военнослужащие совместной Литовско-Польско-Украинской бригады, а компанию руководству Украины на почетной трибуне во время торжеств составили руководители оборонных ведомств стран-партнеров.

А вот от парада военной техники в этом году решили отказаться, вместо этого выставив ее на Крещатике на всеобщее обозрение на целую неделю. По словам Порошенко, это было сделано специально, чтобы все желающие могли подробно рассмотреть украинское вооружение и по достоинству оценить его мощь.

Проведение военного парада на Крещатике после начала российской агрессии на Донбассе каждый раз вызывает немало споров. С одной стороны, он показывает, чего удалось достичь украинской армии за последние годы, как она смогла восстать из руин и стать одной из самых сильных в Европе. Это внушает украинцам надежду, что в стране теперь есть, кому постоять за свободу и независимость. В конце концов, это просто красиво. С другой стороны, противники парада из года в год возражают, что сейчас неразумно тратить на это бюджетные деньги, ведь в стране - сложная экономическая ситуация и не хватает средств на поддержку армии непосредственно в зоне боевых действий…

Но есть еще один момент: военный парад на Крещатике в День Независимости – это важное напоминание, как тяжело нам дается Независимость и почему следует ею дорожить. Никак нельзя закрыть глаза на то, как маленький сын погибшего за Украину украинского бойца выходит получить звезду Героя Украины из рук президента во время военного парада на День Независимости.

Празднование Дня Независимости в этом году началось в весьма праздничной атмосфере и проходило по плану, но за последние годы история нас уже научила, что всегда найдется тот, кто этот праздник подпортит. Так и случилось. Буквально через пару часов после торжественного парада в самом центре Киева, на улице Грушевского у здания Кабмина произошел взрыв, в результате которого три человека получили телесные повреждения. Позже стало известно, что пострадавшие – близкие известного украинского военного-снайпера, героя Украины Валерия Чибинеева – его жена, теща и друг семьи. Под вечер волонтеры сообщили, что пострадавшим в результате взрыва оказался бывший боец АТО, в свое время прошедший бои в Донецком аэропорту и ныне работающий инструктором. А спас его от более серьезных повреждений рюкзак Чибинеева, который он нес на спине.

По предварительной информации, взрывное устройство - светошумовая граната - было брошено из Мариинского парка. При этом полиция считает основной версией произошедшего хулиганство, однако секретарь СНБО Александр Турчинов не исключает теракта со стороны вражеских диверсантов.

Примечательно, что накануне Дня независимости руководство украинских силовых структур неоднократно предупреждало, что во время празднований Дня Независимости ФСБ России готовит в Украине теракты и громкие убийства государственных деятелей. В связи с этим, правоохранительные органы были переведены на усиленный вариант несения службы. Как видим, полностью перестраховаться не удалось. Хотелось бы надеяться, что соответствующими службами будут сделаны определенные выводы на будущее. К счастью, на остальной территории Украины серьезных инцидентов зафиксировано не было.

Также на этой неделе наши читатели продолжали активно следить за развитием шокирующей истории с убийством женщины-инспектора опасным заключенным прямо на территории Одесского СИЗО. Помимо чудовищности самого преступления и того, как легко осужденный за убийство преступник смог подобраться к сотруднице изолятора, наших читателей шокировали вновь всплывшие проблемы украинской пенитенциарной системы – беспечность сотрудников СИЗО, спорные условия содержания заключенных и факты пыток по отношению к ним со стороны правоохранителей. Как итог - генеральный прокурор Юрий Луценко уже заявил, что намерен инициировать вопрос о кардинальном реформировании пенитенциарной службы.

А вот многочисленные заявления IT-специалистов, что ко Дню Независимости страну может накрыть новая волна кибератак на компьютеры украинских пользователей и предприятий, не вызвали особого ажиотажа у наших читателей. И это несмотря на то, что в конце июня 2017 года украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы, украинские медиа и другие крупные предприятия уже подверглись самой большой хакерской атаке в истории Украины, через вирус Petya.A, блокирующей работу компьютерных систем. То ли на этот раз наши читатели были уверены, что достаточно перестраховались, чтобы не стать жертвами повторной атаки, то ли верят в силу украинской киберполиции и возможности украинских айтишников предотвратить повторные атаки, а может, просто все дружно отключили компьютеры на праздники, так или иначе, эти предостережения не подтвердились. По крайней мере, пока.

Также наши читатели, очевидно, в предвкушении четырех выходных дней, оставили практически без внимания новость о том, что Кабмин изменил условия назначения субсидий на коммуналку. Теперь должникам за оплату ЖКХ-услуг не будут продлевать срок действия субсидии автоматически - нужно будет либо оплатить долг, либо договориться с поставщиком услуг о его реструктуризации. Кроме того, в правительстве изменили социальные нормативы потребления газа для бытовых нужд при отсутствии счетчиков (что, в свою очередь, уменьшит суммы субсидий). Тем временем, новый отопительный сезон и, соответственно, внушительные счета за коммунальные услуги совсем близко…

И напоследок. Одной из новостей, не на шутку заинтересовавших нашу аудиторию на этой неделе, стал сюжет о найденном в Винницкой области таинственном сейфе. Изначально местные историки очень обрадовались находке и решили, что это немецкий сейф времен Второй мировой войны. Некоторые даже надеялись найти в нем знаменитые золотые слитки нацистов и документацию самого Адольфа Гитлера, чья ставка «Вервольф», как известно, в 40-х годах прошлого века располагалась как раз на территории Винницкой области. Каково же было разочарование, когда сейф открыли! Он оказался совсем не немецким, а польским дореволюционным. Но внутри были всего лишь документы местной электростанции… Так или иначе, даже намек на какую-то загадку вызывает у общественности больший интерес, чем проблемы насущные.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Марина Григоренко, выпускающий редактор UNIAN.ua