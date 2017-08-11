Следственные действия в отношении депутата Киевского облсовета связаны с незаконным отчуждением земли - прокуратура

Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов заявляет, что следственные действия в отношении депутата Киевского областного совета связаны с незаконным отчуждением земель в Киевской области, сумма ущерба от которого составляет 39 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чибисов сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

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«Мы сейчас проводили следственные действия, связанные с коррупцией. В отношении одного из руководителей областного совета, председателя фракции проводили следственные действия, приехала группа поддержки и руководство облсовета, и еще неизвестные люди. Когда им предложили прийти и объяснить - они отказались... Сумма убытков - 39 млн грн от преступных действий по отчуждению земель в Киевской области в Киево-Святошинском районе, поэтому мы проводили следственные действия», - заявил прокурор.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 11 августа, депутат Киевского областного совета Ярослав Добрянский заявил, что находится в помещении областной прокуратуры Киевской области и его хотят арестовать.

«Прокуратура Киевской области уже планирует меня арестовать на 72 часа! Традиционно в пятницу накануне выходных! Прокуратура выполняет политические заказы, для уничтожения депутатов, которые имеют другую позицию», - написал он в Facebook.

В то же время пресс-служба облсовета распространила сообщение, что коллег депутата - председателя Киевского областного совета и депутатский корпус - не допускают в помещение прокуратуры, где продолжается допрос депутата облсовета.