На Харьковщине завершено расследование в отношении производителей суррогатного алкоголя

В Харьковской области завершено расследование уголовного производства по обвинению членов преступной группы производителей суррогатного алкоголя, от которого погибли несколько десятков человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 26 июля, во время брифинга сказал прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.

«В понедельник, 24 июля, расследование по делу завершено, подозреваемым объявлено о завершении досудебного следствия и им предоставлены все материалы», - сказал Данильченко.

По его словам, несколько месяцев назад, учитывая продолжение реформы органов ГФС, расследованием производства занялась прокуратура Харьковской области вместо Управления ГФС в Харьковской области.

Читайте такжеВ Одесской области разоблачили подпольное производство по разливу поддельного алкоголя

«Сегодня мы констатируем, что этим преступлением занималась организованная преступная группа. Так мы квалифицируем действия трех основных подозреваемых, находящихся под стражей. Мы имеем 48 фактов смертей, которые ставятся в вину этой группе», - сказал прокурор.

Он добавил, что, кроме трех основных фигурантов, прокуратура расследовала производства по обвинению посредников и реализаторов суррогатного алкоголя.

«По отдельным эпизодам, по которым проходят посредники и непосредственные продавцы суррогатного алкоголя, дела по ст. 204 тоже расследованы и практически завершены. Два обвинительных акта уже направлены в суд. Еще несколько после устранения технических сложностей тоже, я думаю, в этом месяце будут направлены для рассмотрения в суд», - сказал Данильченко, добавив, что основным фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Прокурор отметил, что сейчас идет ознакомление сторон с материалами производства, после чего дело будет направлено в суд.

Как сообщал УНИАН, первые смерти от отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября 2016 г. Впоследствии смертельные случаи от отравления суррогатным алкоголем были зафиксированы также в Донецкой, Луганской, Николаевской и Житомирской областях. Всего по Украине было зафиксировано около 100 случаев отравления суррогатным алкоголем.

29 сентября прокурор Харьковской области сообщил о задержании организатора и трех пособников производства суррогатного алкоголя. Организатор производства и двое его пособников 30 сентября были арестованы судом на 60 суток без права внесения залога. Еще один пособник находился под домашним арестом.