В Белой Церкви появился полицейский велопатруль (фото)

В Белой Церкви появился полицейский велопатруль. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

"Полицейский велопатруль на усиление конному и обычному - открыли в уникальном дендрологическом парке «Александрия» в Белой Церкви", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Кривом Роге запустили полицейский велопатруль.