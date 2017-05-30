В Белой Церкви появился полицейский велопатруль (фото)

14:27, 30 мая 2017
Общество
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Полицейские на велосипедах помогут конному и обычному патрулям в дендрологическом парке.

В Белой Церкви появился полицейский велопатруль. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

"Полицейский велопатруль на усиление конному и обычному - открыли в уникальном дендрологическом парке «Александрия» в Белой Церкви", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Кривом Роге запустили полицейский велопатруль.

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Теги: #полицейский велопатруль#велопатруль в Белой Церкви