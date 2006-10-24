Доллар снова падает

В понедельник на наличном рынке было зафиксировано снижение курса доллара после роста на предыдущей неделе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Правэкс-Банка» со ссылкой на председателя Наблюдательного совета Степана ЧЕРНОВЕЦКОГО, в Киеве курс американской валюты снизился и она торгуется на уровне около 5,10/5,11 грн. против роста в течение предыдущей сессии на 3 копейки - до 5,11/5,12 грн. за 1 долл. США.

В Харьковском регионе доллар самый дорогой из всех регионов и стоит 5,120/5,125 грн., при этом во второй половине дня он потерял около 1 коп., по сравнению с уровнем открытия.

На востоке страны курс доллара составляет 5,110/5,115 грн., в сравнении с 5,135/5,145 грн. в пятницу, 20 октября.

На западе страны доллар остается практически без изменений и составляет 5,09/5,10 грн. при курсе 5,085/5,10 грн. сессией ранее.

Евро также снижается по причине падения наличного курса доллара и параллельного снижения к доллару на международном рынке.

На западе в течение дня евро снизился до 6,40/6,41 грн. с 6,42/6,43 грн., после чего предложение единой европейской валюты и вовсе пропало, вероятно, по причине чрезмерного снижения курса. В предыдущий день торги проходили в диапазоне 6,42/6,43 грн.

В Киеве единая европейская валюта после снижения торгуется в пределах 6,42/6,43 грн. против 6,44/6,455 грн. на предыдущих торгах.

В восточных регионах евро котируется выше на 1 коп. в сравнении со столицей и составляет 6,43/6,44 грн. против 6,46/6,47 грн. на торгах в пятницу.