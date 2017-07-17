В Одесской области начальник управления РГА погорел на взятке
Чиновник получил от директора предприятия 2 тысячи долларов за подготовку и согласование разрешительных документов на выделение земли под АЗС.
В Одесской области сегодня, 17 июля, во время получения неправомерной выгоды в размере 2 тыс. долларов задержали начальника управления Овидиопольской РГА. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
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Чиновник получил от директора предприятия вторую часть взятки в размере 2 тыс. долларов за подготовку и согласование разрешительных документов на выделение 0,5 га земли под размещение автозаправочной станции.
По данным следствия, в субботу, 15 июля, руководитель структурного подразделения получила первую часть взятки в сумме 1 тыс. долларов.
Досудебное расследование в уголовном деле по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) ведут следователи прокуратуры Одесской области.