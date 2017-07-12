На Житомирщине 26 августа пройдет 3-й Всеукраинский фестиваль льна

В селе Стремигород Коростенского района 26 августа пройдет 3-й Всеукраинский фестиваль льна. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, организаторы фестиваля приглашают жителей области посетить аграрное событие международного масштаба.

Гостей праздника ждет две сцены, этно и современная музыка, поднятие воздушного шара.

Читайте такжеНа Одесском кинофестивале-2017 будут представлены сериалы из пяти стран мира (список)

«Также в этом году в рамках фестиваля состоится награждение льнарей и показ модной одежды из льна, этно-зона с мастер-классами и детская зона с мини-зоопарком, музей с вышитым на льне Кобзарем, ярмарка товаров из льна и книжная ярмарка с букросінгом, декламирование стихов, аукцион изделий из льна и конно-трюковое шоу казаков и рыцарей Киевской руси от «Княжеской конюшни»,- отмечают в ОГА.

Целью фестиваля является возрождение народных традиций, поддержка международного тренда органического производства, популяризация льноводства в Украине и за рубежом.

Организатор фестиваля – агрокомпания «Заря» и депутат областного совета Ирина Костюшко.

Ранее в Одессе прошел первый фестиваль близнецов "Зеркальное чудо природы".