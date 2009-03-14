В Полтавской области без электроснабжения остались 77 сел

В ночь на 14 марта в Полтавской области вследствие осложнения погодных условий, в частности, налипания мокрого снега и порывов ветра, остались без электроснабжения 77 населенных пунктов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Электроснабжение восстанавливают бригады ОАО „Полтаваоблэнерго”.

Координацию работ осуществляет опергруппа Главного облуправления МЧС.