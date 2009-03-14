В Полтавской области без электроснабжения остались 77 сел
14:59, 14 марта 2009Общество
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...из-за ненастья
В ночь на 14 марта в Полтавской области вследствие осложнения погодных условий, в частности, налипания мокрого снега и порывов ветра, остались без электроснабжения 77 населенных пунктов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Электроснабжение восстанавливают бригады ОАО „Полтаваоблэнерго”.
Координацию работ осуществляет опергруппа Главного облуправления МЧС.
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