Защита Гужвы определится с подачей апелляции после изучения постановления суда об мере пресечения

Защита определится с подачей апелляции после изучения текста постановления Шевченковского районного суда Киева об избрании главному редактору издания «Страна.ua» Игоря Гужвы меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 544 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Юрий Иващенко сообщил после судебного заседания.

"Мы все-таки рассчитывали, что решение будет иное. Те доказательства, которые якобы должны были предоставить, они не были предоставлены", - сказал Иващенко.

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По его словам, адвокаты будут разбираться с этим в ходе досудебного расследования.

"Касаемо залога: суд принял решение о том, чтобы принять размер залога, выше предусмотренного законом. Но какую мотивацию он изложил - мы почитаем решение суда, поскольку текст я еще не видел", - сказал адвокат.

Он отметил, что решение о возможной подаче апелляции будет принято после изучения постановления суда.

При этом бывший министр юстиции Елена Лукаш, которая также представляла в суде интересы Гужвы, сказала, что залог за него будет внесен.

"И я знаю, что мир не без добрых людей, и залог за Гужву будет внесен", - сказала Лукаш.

Как сообщал УНИАН, Гужва был задержан вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua». Против Гужвы открыто уголовное производство по ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

По данным правоохранителей, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским вымогали у народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько 20 тыс. долл. После получения половины суммы, 10 тыс. долл., Гужва был задержан.

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Сегодня суд избрал Филипковскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также сегодня суд избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 544 тыс. грн.

Гужва назвал сфабрикованными предъявленные ему обвинения в вымогательстве, заявив, что власть хочет уничтожить интернет-газету «Страна.ua» и посадить его в тюрьму.

Депутаты от «Оппозиционного блока» заявляли о готовности взять Гужву на поруки.