Гужве объявят о подозрении до конца дня - прокуратура

Главному редактору издания «Страна.ua» Игорь Гужве объявят о подозрении по ст. 189 Уголовного кодекса ("вымогательство") до конца дня. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

Читайте такжеГенпрокуратура опубликовала оперативное видео по делу Гужвы«Главному редактору издания «Страна.ua» 23 июня объявят о подозрении по ст. 189 Уголовного кодекса «вымогательство», - заявила она.

«Кроме того, вчера задержали человека, который назвался его помощником. Этот человек и передал ему средства, которые при обыске были найдены у него в портфеле. Ему тоже подготовлено сообщение о подозрении по этому факту», - добавила Максимец.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко сообщил, что Гужва, задержан по подозрению в вымогательстве и получении $10 тыс., требовал эти деньги якобы за необнародование компромата на народного депутата Дмитрия Линько.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Вадим Троян во время Часа вопросов к правительству в парламенте заявил, что следственные действия в отношении Гужвы велись с 31 марта.

Гужва задержали вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua».

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил в Facebook: «По материалам ГФС и прокуратуры Киева задержан Игорь Гужва, который требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика». Луценко отметил, что у следствия есть видео- и аудиодоказательства.

СамГужва заявил, что обыски в редакции проводились по сфальсифицированному делу, и назвал свое задержание "подставой".

Депутаты фракции «Оппозиционный блок» заявили о готовности взять Гужву на поруки.