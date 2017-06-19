Безвиз с Евросоюзом: жителям "ЛНР" мошенники продают украинские паспорта старого образца - Тымчук

12:35, 19 июня 2017
Общество
533 0

Также боевики намеренно портят действующие украинские паспорта жителям псевдореспублик.

В

После введения ЕС безвизового режима для украинцев на оккупированных территориях резко возрос спрос на зарубежные паспорта, в том числе - старого образца. Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Читайте такжеБезвиз с ЕС: 18 тысяч украинцев пересекли границу по биометрическому паспорту"В "МВД ЛНР" за взятку в размере 400-500 долларов можно оформить зарубежные паспорта старого образца на бланках, которые остались в подразделениях миграционной службы после оккупации районов Луганской обл. в 2014 году. За более скоромную сумму осуществляется вклеивание фотографий в паспорта граждан при достижении ими 25 и 45 лет и ставится недействительная печать, также оставленная в момент оккупации", - написал Тымчук на странице в Facebook.

При этом он отметил, что в последние два месяца "пограничники" "Л/ДНР" неоднократно умышленно портили украинские паспорта.

"При прохождении КПВВ на Донбассе они умышленно ставят штампы с гербами псевдореспублик в паспорта граждан, выезжающих с оккупированных территорий", - пояснил Тымчук.

Как сообщал УНИАН, с момента введения безвизового режима по состоянию на утро 19 июня границу со странами ЕС пересекло более полумиллиона граждан Украины, из них 21,2 тысячи только по биометрическим паспортам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Годовщина безвиза Украины с ЕС
Теги: #Безвиз для крымчан и ОРДЛО