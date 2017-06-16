В Харькове СБУ задержала полицейского за вымогательство 2 тысяч долларов взятки

В Харькове по подозрению в вымогательстве 2 тыс. долл. взятки работники СБУ задержали работника полиции.

Как сообщили в пресс-центре управления СБУ в Харьковской области, оперуполномоченного харьковской полиции задержали на этой неделе по подозрению в вымогательстве денег и пытках местного жителя.

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По сведениям СБУ, во время посещения Харькова водитель грузового автомобиля, работавших в Донецкой области, был искусственно обвинен полицейским в вымогательстве денег с бизнес-партнера. За закрытие уголовного производства оперуполномоченный требовал 2 тыс. долл.

Правоохранители установили, что злоумышленник в течение суток удерживал водителя и применял к нему физическое насилие.

Все это время в заложниках у полицейского также находились двое родственников водителя, которые без законных оснований находились в райотделе полиции.

Оперативники Донецкого и Харьковского управления СБУ задержали полицейского в порядке ст. 208 УПК после получения половины взятки. Открыто производство по ч. 3 ст. 368 УК. Продолжаются следственные действия.