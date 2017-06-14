В "ДНР" появились пункты перевода денег на неоккупированные территории – ИС

Как стало известно группе "Информационное сопротивление", с июня с.г. в Донецке и других н.п., находящихся под контролем «днр», начали действовать пункты по осуществлению переводов денежных средств между оккупированными территориями и Украиной.

Переводы денежных средств из «лднр» осуществляются на карточки украинских банков, минимальная стоимость перевода составляет 500 грн., процент от совершенной операции составляет 10% от суммы.

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Например, в Донецке один из пунктов по осуществлению подобных операций находится в помещении бывшего торгового центра «Ашан» (г. Донецк, расположенный на объездной дороге, в настоящее время называется «Сигма Ленд»).