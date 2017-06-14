Сигнал двух украинских каналов теперь достигает северных районов Донецка – Нацсовет

В Авдеевке обеспечена трансляция телеканалов «UA:Первый» и «ДоТеБе», сигнал которых достигает также северных районов города Донецка.

Об этом говорится в сообщении Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

«С целью обеспечения трансляции передач украинских телеканалов в городах Авдеевке, Ясиноватой и на прилегающих территориях телевизионные передатчики сети «UA:Первый» (12 ТВК) и «ДоТеБе» (30 ТВК) перенесены из пгт Очеретиного в Авдеевку, где смонтированы на объекте специалистами Донецкого филиала Концерна РРТ», – сообщили в Нацсовете.

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Отмечается, что 8 июня в 17.30 передатчики начали работу на новом объекте.

«Сигнал телеканалов из Авдеевки достигает также северных районов города Донецка», – говорится в сообщении.