Сегодня в Житомире начался урбанистический фестиваль "Мастерская города".

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, шестидневный фестиваль будет проходить в Житомире на площадке перед Житомирской областной библиотекой имени Олега Ольжича .

В рамках фестиваля его участники проведут панельные дискуссии, разнообразные мастерские и обсуждения того, как сделать Житомир лучше. Также будут разработаны предложения, которые должны лечь в основу властных решений для решения озвученных проблем.

Так, в частности, сегодня эксперты проекта "Интегрированного развития городов Украины" в сфере культуры, экологии, экономики и проблематики жилья представили результаты исследования, которое провели в первый день мастерской.

"Каждый житомирянин мог заполнить анкету. Эту информацию проанализировали эксперты и предложили свои шаги для решения проблем. Это важная связь между обществом и властью", - цитирует пресс-служба горсовета директора департамента экономического развития Житомирского городского совета Николая Кострицу.

В частности, речь шла о развитии культурного пространства города. В анкете житомиряне отвечали на вопросы о культурные акции и мероприятия, которые происходят в их микрорайонах. На основе ответов эксперты пришли к выводу, что есть определенные пробелы в развитии локальных культурных пространств.

"Сегодня в Житомире торговые центры составляют большую конкуренцию заведениям культуры. Это плохо. Человека приучают к потребительскому образу жизни. Нужно формировать другой способ. В частности, в Польше в библиотеке, когда молодая мама приходит работать над диссертацией, то ребенок имеет возможность играть на специальной площадке. Это формирует уважение к науке", - рассказал журналистам эксперт Николай Липисивицкий.

Также сегодня в рамках фестиваля специалисты обсудили проблематику покупке жилья в Житомире. В частности, речь шла о дефиците свободной земли и неучет соседними сельскими общинами интересов Житомира при выдаче разрешений на строительство жилья рядом с чертой города.

"Сельская община предоставляет разрешение на строительство, а город должен вкладывать миллионы гривен на развитие инфраструктуры. И это большая проблема", - отметила на фестивале эксперт Оксана Рафальская.