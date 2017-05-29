В Кривом Роге запустили полицейский велопатруль (видео)
01:17, 29 мая 2017Общество
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По словам Авакова, всего будут работать 16 патрульных.
Велопатрули - это дополнительное летнее усиление / фото facebook.com/arsen.avakov.1
В воскресенье, 28 мая, в Кривом Роге запустили полицейский велопатруль. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
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"16 патрульных будут с сегодняшнего дня каждый день патрулировать парки, скверы, пешеходные зоны – там, где не проедет полицейский автомобиль или там, где он неуместен", - написал Аваков.
Аваков отметил, что при этом количество автомобильных и пеших полицейских патрулей не уменьшится. Велопатрули - это дополнительное летнее усиление.
Ранее УНИАН сообщал, что в Днепропетровске с 6 мая 2016 года в центральной части города начали работу полицейские патрули на велосипедах.
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