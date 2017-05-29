В Кривом Роге запустили полицейский велопатруль (видео)

В воскресенье, 28 мая, в Кривом Роге запустили полицейский велопатруль. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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"16 патрульных будут с сегодняшнего дня каждый день патрулировать парки, скверы, пешеходные зоны – там, где не проедет полицейский автомобиль или там, где он неуместен", - написал Аваков.

Аваков отметил, что при этом количество автомобильных и пеших полицейских патрулей не уменьшится. Велопатрули - это дополнительное летнее усиление.

Ранее УНИАН сообщал, что в Днепропетровске с 6 мая 2016 года в центральной части города начали работу полицейские патрули на велосипедах.