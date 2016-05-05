В Днепропетровске с 6 мая начнут работу полицейские велопатрули

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время пресс-конференции заместитель начальника патрульной полиции Днепропетровска Владимир Козуб.

По его словам, с завтрашнего дня будут дежурить три патруля - по двое полицейских в каждом.

"Службу на велосипедах полицейские будут нести с мая до конца лета - начала осени. Смена будет длиться 12 часов, в составе патруля будут парень и девушка", - отметил Козуб.

По его словам, на велосипедах будут патрулироваться набережная Днепра, центр города и центральные парки - им. Тараса Шевченко и Лазаря Глобы.

Кроме велопатрулей, общественный порядок и спокойствие в городе также будут охранять пешие наряды и автопатрули.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что в столице вскоре полицейские будут патрулировать город не только на автомобилях, но и на велосипедах.