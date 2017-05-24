В Житомире движение пригородных маршруток теперь можно отслеживать онлайн

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, перевозчики пригородных маршрутов выполнили поручение председателя Житомирской ОГА Игоря Гундича по оснащению автомобильного транспорта пригородных маршрутов GPS-навигаторами.

«Теперь и движение пригородных автобусов видно на Dozor. Наконец! Ибо думал опять собирать собрание. Перевозчики отчитываются, что выполнили мое поручение относительно установления GPS-трекеров. Теперь 53 транспортные средства, работающие на маршрутах № 102, 104, 106, 108, 121, 125, 126, можно отследить онлайн и спланировать свою поездку. Еще около 20 транспортных средств на маршрутах № 110, 127 будут с трекерами после определения постоянного перевозчика. Хочу предупредить перевозчиков, чтобы не расслаблялись! Я помню о поручении по обеспечению надлежащего санитарно-технического состояния. За неделю начинаю «обкатки» маршрутов», – сообщил сегодня Гундич на своей странице в Facebook.

По информации программистов системы Dozor, управления промышленности, развития инфраструктуры и туризма Житомирской ОГА через свою систему наблюдает расширенный онлайн-мониторинг: работники видят соответствие графикам движения, превышение скорости автомобилей, могут просмотреть историю движения за определенный период, пройденный километраж. Кроме того, в системе видно, заезжал автомобиль на прохождение технического осмотра, где он был вне маршрута после окончания работы, или во время движения.