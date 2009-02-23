В Донецкой области на карантин закрыли уже 96 школ

В Донецкой области в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВи приостановлен учебный процесс в 96 школах с общим количеством учащихся 45 тыс. 617 человек.

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции, в частности, закрыты школы в городах Мариуполь – 75 школ, Красноармейск – 16 школ и в Первотравневом районе - 2 школы. Возобновление учебного процесса произойдет после стабилизации ситуации.

В облСЭС отметили, что в целом в Донецкой области сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом. За последнюю неделю зарегистрировано 18,6 тыс. случаев ОРВИ, что на 3,5% больше, чем за предыдущую неделю, но ниже уровня эпидпорога на 52%. Превышение эпидпорога в разрезе административных территорий также не наблюдается.

Наиболее уязвленным контингентом населения остаются дети школьного возраста. Своевременное введение ограничительных мероприятий в городах и районах оказывало содействие снижению заболеваемости среди школьников по области на 10% от уровня эпидемического порога и на 1% - от предыдущей недели.

Однако, по словам врачей, в городах Енакиево, Славянск, Ждановка, Угледар, а также в Волновахском и Славянском районах активность эпидемического процесса среди школьников сохраняется, и показатели их заболеваемости превышают эпидпорог на 50%.

Но эпидемиологи подчеркнули, что в Донецкой области осуществляется постоянный мониторинг заболеваемости и санитарно-эпидемиологический надзор за объектами эпидриска, в том числе с соблюдением температурного режима.

Справка УНИАН. По данным Главного управления статистики в Донецкой области, в 2008/2009 учебном году в Донецкой области в 1163 дневных общеобразовательных учебных заведениях обучаются 351,4 тыс. школьников.