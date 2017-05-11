ГПСУ о выступлении участника Евровидения из Болгарии в оккупированном Крыму: Будем действовать в рамках закона

Госпогранслужба проверяет информацию о возможном посещении временно оккупированного Крыма певцом Кристианом Костовым, представляющим Болгарию на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве.

Об этом в комментарии УНИАН заявил помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян.

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«Эта информация требует детального изучения, мы действуем в пределах полномочий. На момент, когда он (Костов - УНИАН) въезжал в Украину, ни у нас (в Госпогранслужбе - УНИАН), ни от других правоохранительных органов не поступала информация о том, что он, возможно, посещал временно оккупированную территорию. Мы эту информацию видели, мы ее изучим, если она подтвердится, то будем действовать в рамках закона», - заявил Слободян.

Напомним, ранее на видеохостинге YouTube была опубликована запись выступления Костова в детском центре "Артек" в Крыму. В аннотации к видео утверждается, что выступление Костова на полуострове состоялось 1 июня 2014 года, то есть через несколько месяцев после аннексии полуострова Россией.

Костов будет представлять Болгарию во втором полуфинале «Евровидения-2017» с песней Beautiful Mess. Второй полуфинал конкурса состоится сегодня, 11 мая.