Amnesty International требует освободить всех задержанных за советскую символику 9 мая

Amnesty International в Украине требует освободить всех задержанных за ненасильственное использование советской символики во время акций 9 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Отмечается, что украинская власть обязана обеспечить свободу слова и свободу мирных собраний для всех граждан.

«Запрет символики, связанной с коммунистической партией и советским прошлым (приняты в мае 2015 г. законы о «декоммунизации») является нарушением права на свободу выражения, а задержание мирных демонстрантов является шагом в ограничении свободы выражения и мирных собраний со стороны украинской власти», - говорится в сообщении.

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В Amnesty International также заявили, что все задержанные протестующие должны быть освобождены.

«Мы также требуем эффективного и беспристрастного расследования всех случаев насилия во время демонстраций», - отметили в организации.

Как сообщал УНИАН ранее, в Украине во время массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне за различные правонарушения были задержаны 50 граждан. 9 мая в стране произошло свыше 1,5 тыс. массовых мероприятий, участие в которых приняли около 600 тыс. лиц. Самыми масштабными массовые мероприятия были в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях. Охрану публичного порядка обеспечивали более 30 тыс. полицейских и 1,7 тыс. военнослужащих Нацгвардии.