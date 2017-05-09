Во Второй мировой войне было убито 8-10 миллионов украинцев – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что во Второй мировой войне было убито 8-10 млн украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время участия в акции «Первая минута мира» в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

«Вторая мировая - самая ужасная в истории война. В ней множество человеческих и национальных трагедий сплелись в эпическую картину, от которой стынет кровь и до сих пор, хотя и прошли десятки и десятки лет», - сказал президент.

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«65 миллионов убитых по всему миру, из них – от восьми до десяти миллионов – украинцы. Смертоносный огненный смерч дважды прошел по Украине – против солнца и по солнцу. На наших просторах велись активные боевые действия, в которых было задействовано около 60% дивизий Вермахта и половина частей Красной армии. Та война – это более двух миллионов вывезенных на принудительные работы девушек и юношей из Украины. Это – каторга и концлагеря. Это – Бабий Яр. Около полутора миллиона украинских евреев были уничтожены нацистами», - добавил Порошенко.