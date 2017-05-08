Во время церемонии открытия Евровидения-2017 Кличко провел для гостей торжественную презентацию Киева

Только тот, кто умеет творить и своим талантом объединяет людей, способен бороться, побеждать и менять мир вокруг себя. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил, представляя участникам и гостям песенного конкурса украинскую столицу во время церемонии открытия Евровидение-2017. Рассказ мэра об истории и современности Киева сопровождался видеороликом, сообщает пресс-служба КГГА.

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«Европейская музыкальная столица приветствует всех! Киев счастлив, что в этом году он через музыку объединяет миллионы людей во всем мире. И, поверьте, для нас это особенно важно и волнительно. Ибо только тот, кто умеет творить и своим талантом объединяет людей, способен бороться и побеждать! Способен изменять мир вокруг себя. Это доказали украинцы, когда почти 4 года назад вышли в Киеве на Майдан за право творить европейское будущее своей страны. И более 100 патриотов положили свои жизни... И об этом знает весь мир», – отметил Кличко.

Мэр столицы подчеркнул, что Киев всегда был европейским городом, как географически, так и ментально.

«Мир помнит французскую королеву Анну, которая правила в Париже в XI веке. Она была дочерью киевского князя Ярослава Мудрого. Кстати, основатель Парижского университета хореографии, знаменитый балетмейстер Серж Лифарь, тоже родился в Киеве. У истоков творчества художников-авангардистов стоял уроженец Киева Казимир Малевич. Сто лет назад в Киеве был сконструирован прототип первого в мире вертолета. А его изобретатель Игорь Сикорский, жил в нескольких километрах отсюда – в центре Киева», – отметил Кличко.

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Он подчеркнул, что именно в Киеве сконструировали самый большой в мире транспортный самолет «Мрия», а большинство голливудских фильмов снимаются с помощью телескопических операторских кранов, которые создала здесь, в Киеве, компания «Фильмотехника», обладатель двух «технических» Оскаров.

«Украинские IT-специалисты создают мир будущего, их знают во всем мире. Одежду от украинских дизайнеров носят мировые звезды, развивается украинская музыка, кинематограф, радуют молодые украинские художники», – отметил мэр, добавив, что сегодня в Киеве органически переплетается многовековая история и современность.

«Надеемся, этот конкурс, это музыкальное событие станет новым толчком для новых творческих поисков и достижений, о которых услышит мир. Киев счастлив, что стал в этом году европейской музыкальной столицей. Ведь «Евровидение» объединяет людей. Оно не имеет границ и преград – ни языковых, ни культурных, ни национальных. Я убежден, что музыка способна менять мир. Делать его добрее и умнее, более душевным и толерантным. И поэтому пусть везде звучит музыка!», – сказал Кличко.