Украинцы не хотят уменьшения количества выходных в мае – опрос

Украинцы не хотят уменьшать количество законных выходных дней в мае.

Как говорится в сюжете ТСН, за то, чтобы ничего не менять и гулять полмая, проголосовали более половины подписчиков службы новостей в Facebook - 56%. Тех, кто считает, что полмесяца выходных - это чрезмерная роскошь - вдвое меньше - 26%. А сторонников третьего варианта - длинные майские выходные лучше разбросать по году - 18%.

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Как сообщал УНИАН, в марте парламентский комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендовал Раде сделать меньше выходных на майские праздники.

В частности, предлагается установить 2 мая рабочим днем. Если законопроект будет принят с этой поправкой, выходным днем останется только 1 мая — Международный день солидарности трудящихся.