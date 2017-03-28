Раде предлагают сделать меньше выходных на майские праздники

Парламентский комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендовал Раде сделать меньше выходных на майские праздники. Об этом свидетельствует сравнительная таблица законопроекта №1658 (проект Трудового кодекса), который готовится ко второму чтению, передает Politeka.

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Поправка, которую учел комитет, предлагает установить 2 мая рабочим днем. Такое предложение внесли депутаты от фракции "Народный фронт". Если законопроект примут с этой поправкой, выходным днем останется лишь 1 мая — Международный день солидарности трудящихся.

Остальные праздники комитет не трогал, несмотря на предложения некоторых депутатов. В частности, депутат от фракции "Самопомич" Ирина Подоляк предлагала поправки, которыми предлагалось отменить выходной на 8 Марта, а выходной 9 мая (День Победы) перенести на 8 мая (День памяти и примирения).

Ранее глава Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович опубликовал проект нового календаря государственных выходных и праздничных дней.