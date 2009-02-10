В банке «Надра» ввели временную администрацию

В банке «Надра» введена временная администрация сроком на один год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции во вторник.

Как предусмотрено постановлением Нацбанка Украины №47-112/2557 от 10 февраля т.г., временным администратором назначено физическое лицо – независимый эксперт Валентина ЖУКОВСКАЯ.

«С целью создания благоприятных условий для восстановления финансового состояния банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев – с 10 февраля по 10 августа 2009 года», - говорится в документе.

По словам П.ПОРОШЕНКО, на сегодня временные администрации введены в шести украинских банках.

Справка УНИАН. Банк "Надра" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составили 30 млрд. 547 млн. 480 тыс. грн., обязательства – 28 млрд. 709 млн. 12 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 838 млн. 468 тыс. грн., уставный капитал - 390,363 млн. грн.

Чистая прибыль ОАО КБ «Надра» в 2008 году уменьшилась в 13,5 раза по сравнению с 2007 годом и на 1 января т.г. составила 25,857 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 г. его основными акционерами являлись: Novartik Trading Limited (Кипр), прямое участие – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кипр), прямое участие – 30,7406%.