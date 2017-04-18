В центре Одессы обрушилась часть фасада и упала на авто

В центре Одессы сегодня обвалилась часть фасада здания. Бетонная глыба упала на рядом припаркованное авто. Об этом на своей странице в Facebook сообщил одессит Александр Ергиев.

"Как-то так... Маразлиевская 12. Ходите осторожно", - написал он.

Как сообщал УНИАН ранее, в центре Одессы сегодня обвалился фасад 4-этажного жилого дома - памятника архитектуры. Как передает корреспондент УНИАН, разрушение произошло по адресу: Екатерининская, 8 (Приморский район). Обвалилась часть фасада здания, а также арматура балкона на 4-м этаже. Фрагменты упали на тротуар и проезжую часть. Люди не пострадали. По словам жильцов дома, за последнее время это уже не первое обрушение.