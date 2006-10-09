Украинский офицер ”обескрылил” 30 авиационных ракет

Военная прокуратура Житомирского гарнизона возбудила уголовное дело против военнослужащего, который вывез из части 30 крыльев от авиационных ракет.

Об этом УНИАН сообщили в военной прокуратуре Житомирского гарнизона.

Титановые крылья офицер, служивший в одной из житомирских частей, сдал в один из пунктов приема металлолома в Житомире по цене 40 грн. за кг. Каждое крыло весит около 15 кг, и, таким образом, он планировал получить чистой прибыли от своей сделки около 18 тыс. грн. Поскольку на тот момент указанной суммы в пункте приема не оказалось, деньги военнослужащему пообещали выплатить на следующий день.

Вскоре офицер был задержан, а украденные крылья изъяли и вернули в часть.

По факту хищения имущества военная прокуратура Житомирского гарнизона возбудила против офицера уголовное дело по ч. 2 ст. 410 (хищение военнослужащим военного имущества, совершенные с злоупотреблением служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Военнослужащему грозит 10 лет лишения свободы. Ведется следствие.