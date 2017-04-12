Филарет освятил и передал в зону АТО куличи для украинских защитников (фоторепортаж)

Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет освятил тысячу пасхальных куличей и пять тысяч яиц, которые сегодня отправят на Донбасс для бойцов АТО.

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Как сообщает корреспондент УНИАН, освящение состоялось на территории Национального заповедника «София Киевская», где собрались священнослужители, волонтеры, представители семей погибших в боевых действиях на Донбассе воинов.