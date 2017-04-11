В Киеве впервые пройдет праздник света: фестиваль на три дня изменит архитектурный вид столицы

С 12 по 14 мая во время «Евровидения» пройдет Kyiv Lights Festival - первый международный фестиваль света и медиа-искусства.

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Фестиваль на три дня изменит архитектурный вид столицы и объединит дизайнеров видеографики, художников света и лазера, виджеев и современных художников. Подобные фестивали уже несколько лет собирают многотысячные аудитории в Берлине, Иерусалиме, Сиднее и других мировых столицах.

Локациями Kyiv Lights Festival станут Контрактовая площадь, Почтовая площадь возле Речного вокзала, Михайловская площадь и Андреевский спуск. Каждый день на четырех площадках фестиваля будут проходить конкурс 3D-маппинга, внеконкурсные проекты в сопровождении живой музыки, масштабные световые шоу, шоу виджеев, выставки работ современных украинских художников, работающих со светом, многочисленные световые инсталляции и скульптуры в городском пространстве.

Kyiv Lights Festival включен в официальную программу мероприятий, приуроченных к «Евровидению».

К международному конкурсу 3D-маппинга и виджеинга приглашаются видеохудожники со всего мира. Работы участников конкурсной программы Kyiv Lights Festival будет оценивать международное жюри, состоящее из настоящих звезд визуальных видов искусств.

Помимо основных призеров фестиваля с помощью голосования зрителей будет определен обладатель Приза зрительских симпатий. Общий призовой фонд конкурса составляет 125 000 грн.