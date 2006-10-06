На Волыни с начала года выросла рождаемость

На Волыни с начала года на 6% выросла рождаемость и уменьшился показатель детской смертности. Он составляет в среднем 7 случаев на одну тысячу рожденных живыми. За этот период в области родился 6 551 ребенок. Показатель рождаемости на тысячу населения составляет 12 младенцев. Таким образом, Волынь вышла на 4 место среди областей Украины по таким показателям.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовал сегодня на пресс-конференции в Луцке заместитель начальника областного управления здравоохранения Валерий КАЦАМАН.

По его мнению, улучшению ситуации способствует внедрение в области профилактической программы «Здоровье матери и ребенка», которая действует в роддомах Луцка, Ковеля и в родильных отделениях районных больниц.

Также, В.КАЦАМАН рассказал, что с начала следующего года в Украине вводится новый критерий отслеживания беременности. Он предусматривает регистрацию детей с 22 недели беременности и массой тела от 500 г. Внедрение такой системы, как отметил врач, уменьшит уровень смертности среди новорожденных.